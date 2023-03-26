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Киев вновь попросил Европу дать ему больше оружия

Ирэна Колесова
В мире
Киев вновь попросил Европу дать ему больше оружия
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Украинские власти ожидают от Европы усиления антироссийских санкций после решения президента РФ Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил в воскресенье, 26 марта, что Киев просит у Запада больше вооружений для контрнаступления.

— Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России, — сказал Подоляк в эфире телеканала LCI.

По словам Подоляка, Киев ожидает именно от Франции главенствующей роли в историческом выборе о помощи Украине. Подоляк подчеркнул, что пока его стране не хватает ресурсов — например, снарядов, танков и многого другого. Он призвал Европу обеспечить всем необходимым украинскую армию.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минск и Москва условились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По словам российского лидера, соответствующее решение было принято после слов властей Великобритании о передаче на Украину боеприпасов с обедненным ураном.

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