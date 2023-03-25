Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Фото: Администрация президента РФ

В Белоруссии 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил президент России Владимир Путин.

— Что касается наших переговоров с (президентом Белоруссии — прим. «ВМ») Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями, — сказал глава государства.

Он также добавил, что Москва и Минск до упомянутых событий договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии.

При этом обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в связи с этим нарушены не были, сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.

Владимир Путин 28 февраля подписал указ о приостановке участия страны в ДСНВ. В тексте постановления говорится, что решение о возобновлении сотрудничества в рамках договора будет принимать президент России.