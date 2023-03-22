Ставки повышаются: сдержит ли Великобритания обещание о снарядах с обедненным ураном для Украины

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Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Что стоит за заявлением Великобритании

О намерении военно-политического руководства Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном заявила замглавы британского Минобороны Аннабель Голди. Она сообщила, что снаряды будут поставлены вместе с эскадроном танков Challenger 2.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобное намерение Великобритании свидетельствует о желании перевести конфликт на Украине в новую фазу.

— Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение, — сказала Захарова.

По словам собеседника «ВМ», политолога Сергея Маркелова, подобным заявлением Британия «повышает ставки в конфликте».

— Запад раздражается, что санкции не работают в том объеме, на который они рассчитывали. Поэтому сейчас задействованы два направления подпитки и поддержки Украины: повышение качества санкционного давления (количественно расти уже почти некуда) и повышение ставок по видам вооружения. Самое очевидное, что просит Украина, — поставить оружие повышенной дальности действия. Однако Великобритания этого не делает, не выполняя прямую просьбу Киева. Но зато придумали вариант: повысить качество снарядов для танков, — объяснил эксперт.

При этом сам факт подобных поставок находится под большим вопросом. В нынешней ситуации Западу нужно делать больше громких заявлений, чем реальных действий, подчеркнул Маркелов. Вероятнее всего, Запад в скором времени выпустит опровержение информации о поставках боеприпасов, предположил собеседник «ВМ».

— Сейчас Западу нужно будет давать какую-то поддержку этому сигналу. Скорее всего, будут даны оценки вроде «личное мнение политика», «сказала не подумав», «мы совсем про другие снаряды говорили» и так далее. Сама по себе раскачка темы оружия со словом «ядерное» — практически последняя инстанция. Думаю, надают по шапке сказавшему политику, и этим все кончится, — предположил политолог.

Чем опасны снаряды и как ответит Россия

Политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» отметил, что подобные снаряды отличаются повышенными боевыми характеристиками.

— Обедненный уран — один из самых плотных металлов, в два с половиной раза плотнее железа. У таких снарядов объем как у снарядов с сердечниками из стали, а бронебойная сила намного выше. Поскольку у Украины проблема с нашими танками, то они и хотят для противотанковой борьбы применить это оружие, — объяснил эксперт.

При этом применение такого оружия может повлечь ряд проблем в будущем, предупредил политолог.

— Боеприпасы с сердечником из обедненного урана использовались и в Ираке, и в Югославии, и в Афганистане. После применения этих снарядов остается высокая токсичность окружающей среды из-за радиоактивной пыли. В той же Югославии приводят разные цифры в аспекте того, насколько выросло количество болезней, связанных с применением обедненного урана, — сообщил Светов.

Собеседник «ВМ» отметил, что руководству России еще предстоит продумать ответ на такое заявление.

— Возможной реакцией в случае реальных поставок может быть уничтожение этого оружия еще до его попадания на поле боя, однако не факт, что подобный сценарий реализуется. Ответы на политическом уровне страны Запада не интересуют, — считает политолог.