«Уже применялись в Ираке и Югославии»: чем опасны обещанные Украине снаряды с обедненным ураном

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Великобритания пообещала поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Об этом стало известно во вторник, 21 марта. В каких конфликтах уже применялись такие снаряды и в чем их опасность, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Владимира Гундарова.

По его словам, обедненный уран повышает пробивную способность снарядов.

— Обедненный уран — сплав, повышающий прочность металла. Таким образом увеличивается пробивная способность и эффективность этих снарядов при стрельбе по бронированным объектам: танкам, долговременным огневым точкам и т. д., — пояснил Гундаров.

Такие боеприпасы с обедненным ураном уже применялись в некоторых конфликтах, напомнил эксперт. Например, в Ираке и Югославии.

— В Югославии под давлением ООН проходило обследование в районах применения снарядов. Там изучались радиационный фон и влияние на здоровье населения. Так как проверяли представители тех же стран, которые бомбили Югославию, то они не обнаружили никаких вредных последствий для населения, — рассказал специалист.

Однако на самом деле снаряды с обедненным ураном в отдаленной перспективе крайне опасны, предупредил Гундаров.

— Радионуклиды оружейного урана распыляются в воздухе, оседают на почву и потом через продукты питания попадают в организм человека. О влиянии на здоровье людей точных научных исследований нет. Но в любом случае различного рода заболевания, мутации и новые виды заболеваний являются последствием негативного воздействия экологической среды на организм, — отметил военный эксперт.

По его мнению, применение этих снарядов на Украине еще больше обострит и экологическую, и военную ситуацию. Неслучайно российское руководство заявило, что ответ на это решение Великобритании требует обдумывания, добавил Гундаров.

Так, накануне президент России Владимир Путин пригрозил Британии ответом на поставку Украине снарядов из обедненного урана. Российский лидер подчеркнул, что подобные действия вынудят РФ реагировать, так как Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.