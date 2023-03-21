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Путин пригрозил Британии ответом на поставку Украине снарядов из обедненного урана

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин пригрозил Британии ответом на поставку Украине снарядов из обедненного урана
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность поставки Украине со стороны Великобритании снарядов из обедненного урана.

— Если Великобритания поставит Украине снаряды из обедненного урана, Россия будет вынуждена реагировать, так как Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, — передает слова Путина сайт Кремля.

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, включая бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

Они могут применяться боевыми машинами, которые уже поставляются в страну. Уточняется, что элемент применяют в бронебойных снарядах из-за высокой плотности и мощи разрушений, которые происходят после пробития брони.

В случае если Украина применит боеприпасы с обедненным ураном, будут поражены люди и территории. Это может привести к заражению почвы и резкому росту онкологических заболеваний среди населения, заявил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Украина Россия Великобритания Донбасс Владимир Путин
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