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«Никому не по зубам»: чем уникальны российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

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Политика
«Никому не по зубам»: чем уникальны российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
Фото: РИА Новости

Гиперзвуковые комплексы «Кинжал» являются самыми быстрыми устройствами, которые не способна сбить ни одна система ПВО в мире. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Кинжал», или Х-47М2 — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Он способен наносить поражение по стационарным объектам, а также надводным плавательным суднам: крейсеры, фрегаты, эсминцы, авианосцы.

— «Кинжал» является своего рода авиационной версией оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» — «Оникс», — рассказал Дандыкин. — Их объединяет то, что они максимально быстрые и неуловимые: и «Оникс», и «Кинжал» не способна сбить ни одна противовоздушная оборона мира.

Одним из носителей гиперзвуковой ракеты, как уточнил специалист, является самолет «МиГ-31К», где «К» как раз и символизирует наличие «Кинжалов».

— Даже украинская сторона признала, что «Кинжалы» им не по зубам. Неудивительно, ведь они не по зубам никому на сегодняшний день, — подчеркнул Дандыкин.

На вооружение скоростные ракеты были приняты в 2018 году, после того как об их создании сообщил президент России Владимир Путин, напомнил специалист.

— Гиперзвуковые ракеты способны пробивать оборонительные сооружения, находящиеся даже на большой глубине. Что было продемонстрировано на Западной Украине, когда в самом начале спецоперации эти ракеты, как нож через масло, прошли в шахту, взорвались и ликвидировали склад с боеприпасами, — отметил военный эксперт.

Именно для ликвидации спецобъектов и стратегически важных зон эти устройства применяются, добавил Дандыкин.

На данный момент такого оружия нет фактически ни в одной армии мира. Военные специалисты Соединенных Штатов в настоящее время пытаются создать свой вариант российских гиперзвуковых ракет, чтобы снабдить ими свою армию, заключил собеседник «ВМ».

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