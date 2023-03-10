«Выстрел себе в висок»: чем обернется для ВСУ попытка напасть на Запорожскую область

Фото: Минобороны РФ

Попытка украинской армии совершить нападение на Запорожскую область завершится крахом для Киева. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» военный эксперт Алексей Подберезкин.

По его словам, украинские власти давно рассуждают о том, «как бы совершить удар по этому региону». Однако до сих пор никаких действий со стороны Киева к этому шагу предпринято не было.

— С наступлением весны их попытки прорваться к Запорожью станут реальнее, так как погода будет подходящей, — предположил Подберезкин. — Но дело в том, что в этих краях очень сильное укрепление, которое не так легко разбить. Кроме того, украинской армии не хватит ресурсов, чтобы противодействовать разгрому через нанесение ударов воздушно-космическими силами со стороны РФ.

Собеседник «ВМ» уточнил, что подвезти туда внушительную боевую технику не удастся даже при учете степной зоны Запорожской области.

— Их любая военная техника, которую они попытаются внедрить в Запорожскую область, будет уничтожена залпом дивизиона РСЗО «Торнадо-С». К этому они не готовы, так как нечем отбиваться, — подчеркнул Подберезкин.

Следовательно, совершить попытку напасть на Запорожье, как считает спикер, равносильно «выстрелу себе в висок», заключил собеседник «ВМ».

О том, что наступление украинской армии в Запорожской области может привести к краху киевского режима, накануне заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.