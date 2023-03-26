«Не хватало, чтобы отняли еще и русский язык»: Лайма Вайкуле оправдалась перед поклонниками

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Певица Лайма Вайкуле с самого начала спецоперации на Украине объявила, что ноги ее больше не будет в России. Но спустя время все-таки решила объясниться перед своими поклонниками. Рассказать им хотя бы о том, что она в итоге решила не отказываться от русского языка.

Вайкуле поделилась, что сначала думала: петь по-русски она больше не сможет. А потом ее знакомая объяснила ей, что язык тут не при чем.

— И понемногу-понемногу я поняла, при чем здесь язык? Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. У меня все отняли, не хватало, чтобы отняли еще и русский язык, — заявила артистка в беседе с автором Youtube-шоу «И Грянул Грэм».

Сейчас Вайкуле продолжает петь по-русски, хоть уже и не в России. Тем не менее, ее выступления в других странах не пользуются такой популярностью. Например, в Израиле на недавнем концерте оставались свободные места.

Лайма Вайкуле оскандалилась на всю страну, когда выступила с внезапным заявлением. Она сказала, что содержала весь СССР своими концертами, а Пугачева — всю Россию, когда выступала. Мол, столько денег Примадонна и она принесли государству, которое сейчас «что-то предъявляет» звезде. Российская общественность отреагировала на такие слова очень язвительно.