«Содержалки»: Захарова ответила на скандальное заявление Вайкуле про СССР и РФ

Фото: МИД РФ

Певица Лайма Вайкуле дала скандальное интервью телеканалу «Дождь»* в Латвии. Артистка встала на защиту своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой.

Она сказала, что содержала весь СССР своими концертами, а Пугачева — всю Россию, когда выступала. Мол, столько денег Примадонна и она принесли государству, которое сейчас «что-то предъявляет» звезде.

На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила ответить.

— Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы, — написала она и снабдила пост хэштегом «содержалки» в Telegram-канале.

Пугачева в этом году уехала из России в Израиль. СМИ сообщали, что там она уже получила паспорт, легализовала детей Лизу и Гарри и зажила новой жизнью. Оказалось, что причины такого поступка артистка объяснила еще в 1997 году.

* Включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента