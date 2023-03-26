Фото: Минобороны РФ

Киевский режим специально направляет на самые сложные участки в Донбассе военных из русскоязычных регионов Украины. Об этом рассказали российские бойцы под Марьинкой, у которых в распоряжении оказались паспорта и военные билеты погибших солдат ВСУ.

— Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование, — сказал российский военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Бойцы уверены, что самые трудные рубежи отдаются Киевом именно русскоязычным и православным солдатам ВСУ. Например, мобилизованным из Одесской или Харьковской областей. По словам российских военных, таких украинских солдат пускают в атаки там, где уже заведомо невозможно пройти никому — и едва ли потом сообщают семьям, что произошло с их мужьями и отцами.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что мобилизация на Украине начинает приобретать чудовищные формы. Он отметил, что в стране создаются специальные изоляторы, где будущие военные существуют в бесчеловечных условиях.