Трамп сравнил США со сталинским СССР и с банановой республикой

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Бывший президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой администрации действующего американского лидера Джо Байдена. Трамп отметил, что настоящее положение Соединенных Штатов в экономике и политике вызывает возмущение.

— Мы стали страной третьего мира, банановой республикой, — передает РИА Новости слова Трампа.

В ходе своего выступления на митинге сторонников в Техасе Трамп сравнил правление Байдена, которое опирается на правоохранительные органы, с действиями СССР в эпоху сталинизма. Трамп пообещал «посрамить» всех тех, кто сейчас усиленно вредит настоящей правоохранительной системе в стране.

Впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки бывшему президенту страны могут выдвинуть обвинения в уголовном правонарушении. Дональда Трампа могут обвинить в фальсификации документов при якобы имевшей место плате порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее «молчание» о связи с бизнесменом.

Сам Трамп такие связи категорически отрицает и считает расследование политизированным, спровоцированным специально в преддверии выборов президента США.