«Часть мозга умирает»: почему возникают приступы эпилепсии и чем они опасны

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26 марта в мире отмечается Фиолетовый день — он же День борьбы с эпилепсией. Причины возникновения этого заболевания окончательно не изучены. Чем опасна эпилепсия и можно ли минимизировать вред от этой болезни, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как возникает болезнь и кто в группе риска

По словам эксперта, пока врачи полностью не выяснили, откуда именно берется эпилепсия.

— Бывают и врожденные, и приобретенные, и посттравматические варианты. Есть определенные нейроны в головном мозге, в которых начинает циркулировать возбуждение, и оно приводит к судорогам. В группе риска по эпилепсии в основном те, у кого в роду были подобные заболевания. Второй вариант — травмы головы. Также к этому состоянию могут вести различные заболевания головного мозга (менингит, энцефалит, инсульты), — объяснил Кондрахин.

Какими могут быть приступы

Медики различают разные эпилептические припадки, которые могут сопровождаться большими или малыми судорогами, отметил собеседник «ВМ».

Также возможно бессудорожное сопровождение эпилепсии, когда человек просто замирает и не понимает, что с ним происходит, уточнил врач.

— У детей возникает ситуация, когда ребенок зависает и не реагирует на обстановку. При этом в период между приступами ребенок здоров. Это может случиться и со взрослым человеком, когда неожиданно он теряет сознание. Если человек ведет машину в этот момент, то последствия ясны, — предупредил Кондрахин.

Кроме того, при каждом приступе часть мозга умирает из-за гибели нейронов, отметил эксперт. Человек постепенно приходит к состоянию деменции. Слабоумие начинает накрывать, независимо от возраста, и в результате человек может стать инвалидом до наступления старости.

Как отметил врач, припадки у страдающих эпилепсией могут случаться в самых разных ситуациях.

— Приступы может вызвать резкий перепад высоты (например, самолет при взлете), карусели, фильмы, стробоскоп, громкие звуки, неприятный запах. Но основные причины — зрительная перегрузка, — уверен врач.

На некоторых компьютерных играх неспроста пишут предупреждения, что во время прохождения возможен приступ эпилепсии, подчеркнул Кондрахин. Это связано с тем, что мелькание и смена кадров возбуждают головной мозг.

Как лечат от эпилепсии

В данный момент врачи научились повышать качество жизни больных эпилепсией, отметил Кондрахин.

— Есть ряд медикаментозных средств, которые довольно хорошо профилактируют приступы. Разработаны методы оперативного воздействия на мозг. Существует лечение, при котором разобщаются два полушария мозга и приступ уходит. Придуманы приемы, позволяющие выявить и фактически уничтожать очаг, — объяснил врач.

Стойкая длительная ремиссия при эпилепсии возможна, уверен эксперт, однако иногда болезнь возвращается. Это связано с тем, что все еще непонятен механизм формирования заболевания, заключил Кондрахин.