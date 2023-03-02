Что такое «гаванский синдром»

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Американские спецслужбы заявили, что не нашли доказательств вины других государств, в том числе и России, в систематическом ухудшении самочувствия дипломатов США. Впервые характерный набор симптомов был обнаружен у некоторых сотрудников посольств США и Канады в Гаване (Куба) и получил название «гаванский синдром». «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой данный синдром, из-за чего он может возникать и можно ли искусственно ухудшить самочувствие конкретного человека.

Проявления «гаванского синдрома»

Первые случаи «гаванского синдрома» у сотрудников американских и канадских посольств проявились в 2016 году. Люди жаловались на шумы неизвестной природы, которые исходили из конкретных направлений во время нахождения в отелях или дома. Кроме того, пострадавшие отмечали вибрации и чувствовали скачки давления. Следствием этого становились тошнота, головные боли, головокружения и даже проблемы с памятью и слухом.

Впоследствии симптомы повторялись у американских дипломатов и представителей спецслужб, работающих в различных государствах: Китае, России, странах Европы и других. При этом не все находившиеся в одном помещении люди жаловались на неприятные ощущения.

В США высказывались предположения, что причиной ухудшения самочувствия сотрудников посольств стали враждебные действия другого государства, возможно, России. Хотя подобные обвинения не предъявлялись прямо, американские политики периодически допускали такую возможность.

1 марта 2023 года издание Washington Post сообщило, что американские спецслужбы практически исключили вероятность воздействия на дипломатов со стороны иностранных агентов. Анонимный источник из американских спецслужб отметил, что им не удалось обнаружить никакой информации о заинтересованности России или других стран в подобных атаках.

— Таинственная хворь, известная как «гаванский синдром», не была результатом действий какого-либо иностранного противника, — сказано в материале.

Специфические особенности здоровья

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что странные звуки, которые слышали американские дипломаты, могут иметь несколько различных объяснений.

— Есть разные гипотезы. Первая — определенная сила ветра. Посольство в Гаване находилось на определенной высоте. В таких случаях, когда очень сильно дует ветер, в строениях создаются завихрения. Это похоже на завывание во время морских прогулок. В итоге получается звук, который может быть очень тяжелым для восприятия. Он способен вызывать перегрузку головного мозга, и мозг будет считать, что человек чем-то отравился, — объяснил врач.

Специалист отметил, что такое природное явление может проявляться время от времени. Это объясняет, почему сотрудники посольств стали слышать его только в определенный момент.

По мнению медика, причиной подобных симптомов может быть специфические особенности здоровья конкретных людей.

— Звук не может воздействовать локально только на одних людей, а на других не воздействовать, потому что у звука есть определенная скорость волны. Она распространяется дальше, чем это кажется. Есть люди определенного анатомического склада, у которых слуховой аппарат настроен достаточно четко, чтобы слышать даже гул проводов. Вряд ли несколько человек с подобным уникальным слухом окажутся в одном помещении. Поэтому здесь может быть массовый психоз, когда один человек что-то слышит и убеждает других настолько, что те тоже начинают это слышать, — предположил Кондрахин.

Как отметил собеседник «ВМ», подобные симптомы вряд ли могут быть следствием намеренного воздействия инфразвуком со стороны человека. Для этого жертва должна находиться непосредственно перед источником звука, однако стены домов препятствуют его распространению, заметил врач.

Еще одной причиной подобного ухудшения самочувствия могут быть неверно расположенные инженерные коммуникации, уточнил Кондрахин.

— Может быть, дело в том, что коммуникации плохо проложены. В результате они могут издавать шум, который действительно людям будет неприятен. Возможно, дело еще и в материалах, которые использовались при постройке дома, — заключил специалист.