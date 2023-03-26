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Киссинджер: Вторая холодная война будет намного опаснее первой

Ирэна Колесова
В мире
Киссинджер: Вторая холодная война будет намного опаснее первой
Фото: flickr/worldeconomicforum

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил, что вторая холодная война в мире может оказаться значительно более опасной, чем первая. Он рассказал об этом в интервью испанской газете Mundo.

Киссинджер считает, что новая холодная война может разгореться на мировой арене между Китаем и США. По словам бывшего госсекретаря, сейчас эти страны можно во многом сопоставить, например, по экономическим ресурсам. Киссинджер уверен, что Пекин и Вашингтон уже превратились в настоящих соперников, и США не нужно «ждать, пока Китай вестернизируется».

Министр иностранных дел Китая Ван И провел встречу с Киссинджером и подчеркнул, что начало холодной войны между Китаем и США оказалось бы катастрофическим для всей планеты. Глава китайского МИД призвал Вашингтон повернуть обратно к рациональным действиям по отношению к Поднебесной, соблюдать все истинные основы отношений между двумя странами.

Предложенный Китаем мирный план урегулирования ситуации на Украине не влияет на отношение стран Запада к украинскому кризису, но для США является крайне непривлекательным. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Холодная война США Китай Госдеп США
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