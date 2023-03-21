«Сглотнули пилюлю»: что стоит за мирным планом Китая по Украине и почему США против

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Предложенный Китаем мирный план урегулирования ситуации на Украине не влияет на отношение стран Запада к украинскому кризису. Однако участие в этом обсуждении — важный политический инструмент для КНР. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, для Америки план урегулирования украинского кризиса от Китая выглядит непривлекательным.

— Вашингтон пока стоит на позиции, что нельзя принимать предложения Китая. США и так уже сглотнули пилюлю, что Китай помирил саудитов и Иран. А уж что касается Европы, то здесь они себя считают мастерами. Они создавали этот кризис и будут принимать решения по его завершении, — уверен эксперт.

При этом, в отличие от Ирана и саудитов, которые обладают суверенитетом, Украина — государство марионеточное, подчеркнул Кошкин. Именно поэтому сейчас надеяться на положительный исход по предложенному Китаем сценарию не стоит.

Политолог считает, что участие в обсуждении ситуации на Украине важно для КНР.

— Китай — особая страна, и ее успех на Ближнем Востоке — очень впечатляющая история. Не исключаю, что КНР все-таки как-то подбирается к решению проблем на Украине. Сначала они представили 12 пунктов. Сейчас прилетел Си Цзиньпин, и в открытую говорится, что он будет обсуждать ситуацию на Украине. Для Китая украинский кризис важен для политико-дипломатического имиджа, — заключил специалист.

Согласно мирному плану КНР, в урегулировании кризиса на Украине нужно отказаться от менталитета холодной войны, следует уважать законные интересы безопасности всех государств. Подробнее о том, что еще может предложить Китай для урегулирования ситуации, — в материале «ВМ».