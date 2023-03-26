В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Фото: СК РФ

В Екатеринбурге мать убила своих двоих детей, а после этого покончила с собой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Свердловской области.

Детям на момент преступления было пять и восемь лет, а отец в это время находился на работе. Тело матери обнаружили на Технической улице под окнами, а тела двух мальчиков были найдены на улице Леваневского.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ.

Другое преступление произошло в Красноярском крае. 42-летней матери надоело, что ее 22-летний сын употребляет алкоголь, и она решила избавиться от него. Женщина дождалась, пока родственник уснет, и накинула ему на голову пластиковый пакет.