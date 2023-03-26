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Диетолог Королева перечислила продукты, которые помогут пожилым поддержать печень

Никита Худяков

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Еда
Общество
Диетолог Королева перечислила продукты, которые помогут пожилым поддержать печень
Фото: Unsplash

Яйца и нежирные сорта рыбы северных морей помогут укрепить печень пожилым. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

— Для печени будут полезны продукты животного происхождения. Прежде всего это куриное яйцо — белок, желток, — сказала она.

По словам врача, белок является строительным материалом для гепатоцитов. Жирорастворимые витамины, лецитин, холин и масса минеральных веществ желтка также поддерживают работу печеночной ткани.

Кроме того, нежирная рыба северных морей благотворно влияет на печень, передает «Москва 24».

Врач — диетолог-эндокринолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что запивать пищу холодной водой категорически запрещено. Это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта. По ее словам, во время пищеварительного процесса температура внутри ЖКТ становится выше, чем это бывает в обычном состоянии.

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