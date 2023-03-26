Диетолог Ефимова назвала простой способ похудеть к лету

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Чтобы к лету привести себя в форму, важно начать заниматься физической активностью и изменить рацион питания. Об этом в воскресенье, 26 марта, рассказала врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова.

— Исключите сладкие напитки, замените белый рис, белый хлеб и макароны на цельные зерна, не переедайте. Овощей и фруктов должно быть пять порций в день, — сказала она.

Врач отметила, что потеря веса на два-пять процентов приводит к понижению артериального давления, уровня триглицеридов и глюкозы в крови. Диетолог посоветовала вести дневник питания. Он поможет определить продукты, которые вы едите на регулярной основе, а также оценит ваши пищевые привычки.

Кроме того, необходимо увеличить физическую активность. Можно начать с выбора занятия, которое вам нравится. Важно уделять ему не менее 150 минут в неделю, передает агентство «Прайм».

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