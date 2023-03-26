Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бойцы «Вагнера» взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске, куда приезжал Зеленский

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бойцы «Вагнера» взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Фото: Минобороны РФ

Бойцы группы «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РИА Новости.

— Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой, — рассказал командир штурмового взвода.

В результате боя были уничтожены несколько украинских военнослужащих, в том числе офицер. Уточняется, что на этом месте президент Украины Владимир Зеленский в декабре проводил награждение. Штурмовавшие завод бойцы отметили, что для украинских войск появление «Вагнера» стало неожиданным, говорится в материале.

На Украине российские войска ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Силам противника не помогают удержать опорные пункты образцы современных вооружений, поставленные киевскому режиму странами НАТО. «Вечерняя Москва» рассказывает о наиболее значимых новинках ОПК России.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте