Фото: Минобороны РФ

Бойцы группы «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РИА Новости.

— Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой, — рассказал командир штурмового взвода.

В результате боя были уничтожены несколько украинских военнослужащих, в том числе офицер. Уточняется, что на этом месте президент Украины Владимир Зеленский в декабре проводил награждение. Штурмовавшие завод бойцы отметили, что для украинских войск появление «Вагнера» стало неожиданным, говорится в материале.

На Украине российские войска ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Силам противника не помогают удержать опорные пункты образцы современных вооружений, поставленные киевскому режиму странами НАТО. «Вечерняя Москва» рассказывает о наиболее значимых новинках ОПК России.