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Сергей Собянин: Более 100 инноваций внедрили за год благодаря московским программам и сервисам

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин: Более 100 инноваций внедрили за год благодаря московским программам и сервисам
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Благодаря московским программам и сервисам за год внедрили больше 100 инноваций. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Технологические продукты все чаще используют в городском хозяйстве и на предприятиях, заменяя зарубежные аналоги, — отметил глава города.

Мэр столицы добавил, что сервис «Городские запросы» связывает технологические компании и столичные ведомства. Кроме того, программа пилотного тестирования инновационных решений предлагает свыше 200 площадок для испытания технологий и новых продуктов, которые используются в строительной и медицинской отраслях, ЖКХ и других.

Для инновационных проектов проводятся технологические конкурсы, по результатам которых у начинающих компаний появляется возможность найти покупателя и заключить выгодный контракт, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В конце 2022 года в Московской области прошел седьмой ежегодный форум «Время инноваций». На мероприятии выступили эксперты из банковской, инвестиционной, IT и государственной сфер, которые представили запоминающиеся кейсы в сфере инноваций и цифровизации за минувший год.

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