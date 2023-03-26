Мосприрода составила календарь цветения растений в столице
На природных территориях столицы встречаются более двух тысяч растений. Специалисты Мосприроды спрогнозировали время цветения некоторых из них.
По мнению экспертов, в марте начинают цвести подснежник, орешник, мать-и-мачеха, ольха и ива. В апреле распустятся пролеска сибирская, волчье лыко обыкновенное, медуница неясная и фиалка опушенная. В мае Москву украсят яблони, ландыш майский, чина весенняя, цветущие вишни и сирень.
Кроме того, большинство раннецветущих растений являются травами, которые пробираются в начале весны. Это крокусы, ветреница дубравная, чистяк весенний, веснянка весенняя, пролески, хохлатки, ветреница лютиковая и гусиные луки, передает официальный сайт мэра Москвы.
На территории национального парка «Лосиный Остров» в районе Богородское деревья постепенно начинают пробуждаться. «Вечерняя Москва» узнала у начальника экологического центра «Чаепитие в Мытищах» Ольги Удры, какие деревья должны зацвести первыми этой весной. Среди появляющихся рано растений можно отметить печеночницу благородную. Она встречается на московской территории национального парка.