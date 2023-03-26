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Чемпион мира по лыжной акробатике Павел Кротов умер в возрасте 30 лет

Никита Худяков
Общество
Чемпион мира по лыжной акробатике Павел Кротов умер в возрасте 30 лет
Фото: FIS Freestyle Skiing

Ушел из жизни чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике Павел Кротов. О смерти 30-летнего спортсмена сообщила Федерация фристайла России.

— Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова, — написала пресс-служба в Telegram-канале.

Причина смерти на данный момент неизвестна.

Спортсмен становился чемпионом мира 2021 года в командном первенстве, а также победителем и призером этапов Кубка мира. Кроме того, Кротов занимал первое место в индивидуальном первенстве на чемпионате России в 2011 году.

Спортсмен участвовал на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов и имел звание мастера спорта международного класса.

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