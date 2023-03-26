Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов будут благоустроены в столице в рамках программы реновации. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Программа реновации не ограничивается только жилой застройкой. Мы преображаем инфраструктуру районов в целом. Около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов благоустроим по этой программе, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в столице планируется построить восемь очистных сооружений, а также обновить и проложить свыше 5,5 тысячи километров инженерных сетей, а также 1,8 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения, теплосетей и дождевой канализации.

Уточняется, что со старта программы реновации было введено в эксплуатацию более 58 тысяч квартир, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. На данный момент полностью расселены 50 домов, из которых 19 были снесены.