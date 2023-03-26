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Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов будут благоустроены в столице в рамках программы реновации. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Программа реновации не ограничивается только жилой застройкой. Мы преображаем инфраструктуру районов в целом. Около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов благоустроим по этой программе, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в столице планируется построить восемь очистных сооружений, а также обновить и проложить свыше 5,5 тысячи километров инженерных сетей, а также 1,8 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения, теплосетей и дождевой канализации.

Уточняется, что со старта программы реновации было введено в эксплуатацию более 58 тысяч квартир, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. На данный момент полностью расселены 50 домов, из которых 19 были снесены.

Благоустройство Москва Сергей Собянин Реновация
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