Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Человек на самокате наехал на пешехода в Большом Кондратьевском переулке

Никита Худяков
Происшествия
Человек на самокате наехал на пешехода в Большом Кондратьевском переулке
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Большой Кондратьевский переулок Карта всех событий

Человек наехал на пешехода в Большом Кондратьевском переулке в районе дома № 14. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В Большом Кондратьевском переулке в районе дома № 14 человек, пересекавший проезжую часть на самокате, наехал на пешехода в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, — говорится в сообщении.

На данный момент на месте работают оперативные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» напомнили, что пользователям самокатов и велосипедистам на пешеходном переходе необходимо везти транспортные средства рядом с собой.

С 1 февраля в России вступил в силу новый национальный стандарт, согласно которому вводится ограничение скорости для электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час.

Самокаты Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто спасется?

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Зачем спорту новые русские: иностранные спортсмены получают российское гражданство

Никита Миронов
Никита Миронов

Вместе против гегемонии Запада: Россия и Китай возглавили антиамериканскую коалицию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скоро начнем копать на равных: почти половину рабочей силы в России составляют женщины

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Все мнения
О проекте