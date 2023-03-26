Человек на самокате наехал на пешехода в Большом Кондратьевском переулке

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Большой Кондратьевский переулок Карта всех событий

Человек наехал на пешехода в Большом Кондратьевском переулке в районе дома № 14. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В Большом Кондратьевском переулке в районе дома № 14 человек, пересекавший проезжую часть на самокате, наехал на пешехода в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, — говорится в сообщении.

На данный момент на месте работают оперативные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» напомнили, что пользователям самокатов и велосипедистам на пешеходном переходе необходимо везти транспортные средства рядом с собой.

С 1 февраля в России вступил в силу новый национальный стандарт, согласно которому вводится ограничение скорости для электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час.