«Сам чуть не поверил»: Иосиф Пригожин назвал фальшивой «слитую» аудиозапись

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил якобы слитую аудиозапись его разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. Комментарий он опубликовал в воскресенье, 26 марта, в своем Telegram-канале.

Продюсер назвал сведения о его беседе с экс-сенатором фальшивыми и подчеркнул, что это не имеет к нему никакого отношения. При этом Пригожин пояснил, что «сам чуть не поверил в то, что это он».

— Интернет превратился в большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать, дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех моих интервью и общественном поле, — сказал он.

Пригожин отметил, что при помощи нейросетей можно подделать не только голос, но и беседу. Он привел в пример пранкеров, которые подделывают голоса знаменитостей и общаются с другими публичными личностями.

Ранее в СМИ была опубликована аудиозапись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны якобы критиковали российское руководство, выражаясь нецензурной лексикой.

Помимо этого, именитый продюсер раскрыл тайну, которую долго скрывал от общественности.