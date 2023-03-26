Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Сам чуть не поверил»: Иосиф Пригожин назвал фальшивой «слитую» аудиозапись

Никита Худяков
Общество
«Сам чуть не поверил»: Иосиф Пригожин назвал фальшивой «слитую» аудиозапись
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил якобы слитую аудиозапись его разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. Комментарий он опубликовал в воскресенье, 26 марта, в своем Telegram-канале.

Продюсер назвал сведения о его беседе с экс-сенатором фальшивыми и подчеркнул, что это не имеет к нему никакого отношения. При этом Пригожин пояснил, что «сам чуть не поверил в то, что это он».

— Интернет превратился в большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать, дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех моих интервью и общественном поле, — сказал он.

Пригожин отметил, что при помощи нейросетей можно подделать не только голос, но и беседу. Он привел в пример пранкеров, которые подделывают голоса знаменитостей и общаются с другими публичными личностями.

Ранее в СМИ была опубликована аудиозапись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны якобы критиковали российское руководство, выражаясь нецензурной лексикой.

Помимо этого, именитый продюсер раскрыл тайну, которую долго скрывал от общественности.

Знаменитости Фейки Иосиф Пригожин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто спасется?

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Зачем спорту новые русские: иностранные спортсмены получают российское гражданство

Никита Миронов
Никита Миронов

Вместе против гегемонии Запада: Россия и Китай возглавили антиамериканскую коалицию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скоро начнем копать на равных: почти половину рабочей силы в России составляют женщины

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Все мнения
О проекте