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«Дорога в никуда»: Матыцин раскритиковал Карпина за слова о работе в сборной

Василий Плиткин
Спорт
«Дорога в никуда»: Матыцин раскритиковал Карпина за слова о работе в сборной
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава Минспорта Олег Матыцин высказался о словах главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что он не держится за место в национальной команде.

— Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе, — сказал министр.

Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, а лицо страны, подчеркнул чиновник. Он является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения, цитирует Матыцина ТАСС.

Карпин 25 марта рассказал, что не собирается подавать в отставку, если Россия проиграет в товарищеском матче против Ирака. Он подчеркнул, что такой шаг с его стороны ничего не изменит.

Игра между сборными России и Ирака состоится в воскресенье, 26 марта. Матч стартует в 18:00 в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена».

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