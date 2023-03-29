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В Роскачестве нашли кишечную палочку в 40 процентах роллов «Филадельфия». К ее возникновению могло привести неправильное хранение или нарушение санитарно-гигиенических норм. Подробнее о том, чем еще могут быть опасны суши и роллы, а также почему не стоит ими злоупотреблять — в материале «Вечерней Москвы».

Чем можно заболеть

По словам врача — гастроэнтеролога-диетолога Нурии Диановой, частое употребление суши или роллов повышает риск пищевой токсикоинфекции. У человека может развиться гастроэнтероколит — воспаление желудка, тонкого и толстого кишечника — со свойственными ему симптомами:

перманентные боли;

тошнота;

рвота;

диарея.

Кроме того, могут возникнуть и более серьезные проблемы, например нарушение микрофлоры, которое лечится очень долго, предупредила Дианова.

При этом распространенное мнение о том, что при поедании суши и роллов можно подхватить паразитов, скорее, миф, отметила врач. Самые опасные виды червей — бычий цепень и эхинококк — не встречаются в той рыбе, которую принято использовать при приготовлении блюда.

— Те виды рыбы, которую используют для их приготовления, обычно не входят в среду обитания паразитов. Если в составе суши или роллов использовался угорь или краб, то рисков заражения вообще нет, — подчеркнула Дианова.

Определить, что суши и роллы могут навредить здоровью, можно только по характерному запаху рыбы, добавила специалист.

Почему опасно часто есть суши и роллы

По мнению гастроэнтеролога, если неправильно есть суши и роллы, то они могут стать причиной увеличения массы тела. Дело в том, что в их состав входят быстрые углеводы, но в них нет клетчатки. Если человек планирует сделать суши своим обедом, то важно, чтобы они составляли только половину основного приема пищи.

— Суши или роллы нужно обязательно есть вместе с овощным салатом, потому что в них содержится минимальное количество клетчатки. Из-за этого их нельзя делать полноценным приемом пищи. Если вы заказываете суши с угрем, лососем или крабом, нужно заказать также минимум 200 граммов салата, чтобы сбалансировать прием пищи, — порекомендовала Дианова.

Диетолог предупредила, что употребление этого блюда без овощей может привести к нарушению пищеварения.