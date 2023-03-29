Эксперты назвали преимущества программы комплексного развития территорий Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении работ по обновлению бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в районах Ярославский, Черемушки и Обручевский по программе комплексного развития. Эксперты рассказали, какие плюсы есть у этой программы.

На месте территорий появятся современные жилые кварталы, которые оснастят необходимой инфраструктурой для горожан.

Член московского регионального отделения «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк оценил перспективы реализации программы. По его словам, выбор районов — это логичное продолжение формирования комфортной городской среды для жизни.

— Развитие Обручевского и Черемушкинского районов вкупе с наличием новых станций БКЛ (Воронцовской и Новаторской) позволяет жить в районе Воронцовского парка и Юго-Западного лесопарка и пользоваться удобной логистикой общественного транспорта и торгово-социальной инфраструктурой, — сообщил эксперт.

В то же время Ярославский наименее застроен жилым массивом и соседствует с Национальным парком «Лосиный остров». Это делает район зоной для жизни неподалеку от природы, отметил Хижняк.

Независимый экономист Андрей Бархота заявил, что комплексное развитие объектов позволяет решать сразу несколько задач. Это выделение участков для строительства нового жилья и коммерческих зданий, благоустройство территорий.

— Районы Ярославский и Обручевский имеют заметный градостроительный потенциал в системе координат реновации. Кроме того, у них отличная транспортная доступность. Обновление этих районов обеспечит сбалансированное и комплексное развитие всей столицы, — заключил Бархота.

По словам Сергея Собянина, по программе развития в Хибинском проезде на северо-востоке Москвы построят жилые дома, образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы и многоуровневую парковку. В квартале 25а района Черемушки возведут детский сад, школу, коммунальные объекты и многоквартирные дома. А на улице Обручева — спорткомплекс со скалолазным центром, школу и детский сад, офисы, магазины, кафе и другие объекты.