Учительница в подмосковной школе ударила девочку из-за плохой прически

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Московская область, Дмитровский городской округ, Яхрома, улица Кирьянова, 12А Карта всех событий

В подмосковной школе учительница отчитала и ударила подростка из-за плохой прически. Об этом стало известно в среду, 29 марта.

В Сети появилось видео, на котором преподавательница школы № 2 города Яхрома отчитывает перед всем классом девочку за распущенные волосы. Его выложили в социальные сети одноклассники пострадавшей.

Во время воспитательной беседы учитель русского языка и литературы назвала ребенка «чучелом», несколько раз ударила школьницу и дернула ее за волосы.

Как сообщил Тelegram-канал «Осторожно, Москва», мать школьницы написала заявление в полицию. На инцидент отреагировал и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он поручил провести служебное расследование, а также пообещал, что к виновным будут применены самые жесткие меры.

Другой инцидент произошел в школе на востоке Москвы. Учитель избил подростка во время урока из-за нарушения дисциплины.