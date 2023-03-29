Свыше 60 процентов россиян обращают внимание на знак зодиака при знакомстве

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При знакомстве более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака, под которым родились потенциальный партнер или партнерша. Это показало исследование сервиса для знакомств «Мамба».

— Гороскоп мэтча особенно интересует девушек, но и мужчины не отстают: 50 процентов из них обращают внимание на гороскоп партнерши, — уточнили исследователи.

Уточняется, что знак зодиака зачастую связан с целями знакомства. Так, для флирта 20 процентов опрошенных предпочитают представителей Близнецов. Для создания семьи 15 процентов мужчин выбирают Дев, а 20 процентов женщин — Тельцов.

Кроме того, 30 процентов респондентов считают Скорпионов самым сложным знаком для любви, передает «Газета.ru».

23 марта на астрологической карте мира произошло эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель. И переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.