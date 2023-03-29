Свыше 60 процентов россиян обращают внимание на знак зодиака при знакомстве
При знакомстве более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака, под которым родились потенциальный партнер или партнерша. Это показало исследование сервиса для знакомств «Мамба».
— Гороскоп мэтча особенно интересует девушек, но и мужчины не отстают: 50 процентов из них обращают внимание на гороскоп партнерши, — уточнили исследователи.
Уточняется, что знак зодиака зачастую связан с целями знакомства. Так, для флирта 20 процентов опрошенных предпочитают представителей Близнецов. Для создания семьи 15 процентов мужчин выбирают Дев, а 20 процентов женщин — Тельцов.
Кроме того, 30 процентов респондентов считают Скорпионов самым сложным знаком для любви, передает «Газета.ru».
23 марта на астрологической карте мира произошло эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель. И переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.