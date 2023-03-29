Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как определить настоящую сущность человека 1 апреля Народный календарь. Как не угодить в финансовую пропасть 31 марта Народный календарь. Какой напиток избавит от всех болезней 30 марта Народный календарь. Что запрещено делать 29 марта, чтобы не стать бедным Народный календарь. Почему нельзя мыть голову 28 марта
Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий
В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 29 марта.
Авария произошла на внешней стороне тоннеля. На месте работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено и осуществляется только по крайнему правому ряду, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Москвичей призвали выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло на улице Нижние Мневники. Столкнулись три автомобиля. В результате один человек пострадал.
Эксклюзивы
Аналитик Беляев рассказал, как России удастся избежать «потерянного десятилетия» мировой экономики Стал копией Золотухина: сын знаменитого актера — о родителях, карьере и русской культуре «Предложит украинскую землю»: зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином Снять маску «плохой девочки»: певица Анна Плетнева — о комплексах, детях и буллинге Диетолог Дианова объяснила, как есть суши и роллы, чтобы не потолстеть
Приметы и советы
Народный календарь. Как определить настоящую сущность человека 1 апреля Народный календарь. Как не угодить в финансовую пропасть 31 марта Народный календарь. Какой напиток избавит от всех болезней 30 марта Народный календарь. Что запрещено делать 29 марта, чтобы не стать бедным Народный календарь. Почему нельзя мыть голову 28 марта
Проще, чем кажется