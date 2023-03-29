Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 29 марта.

Авария произошла на внешней стороне тоннеля. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется только по крайнему правому ряду, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Москвичей призвали выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на улице Нижние Мневники. Столкнулись три автомобиля. В результате один человек пострадал.