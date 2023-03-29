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Школьникам расскажут об особенностях поисковой работы по восстановлению военных биографий
Сюжет:Живая история
В рамках патриотического клуба «Живая история» 30 марта состоится лекция на тему: «Поисковая работа по восстановлению военных биографий защитников Москвы». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
Лекцию проведет Александр Борисович Драхлер — учитель истории и обществознания ГБОУ«Школа № 293 имени А.Т. Твардовского», лауреат Премии г. Москвы в области образования
Ведущий — Руслан Орехов.
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Народный календарь. Как определить настоящую сущность человека 1 апреля Народный календарь. Как не угодить в финансовую пропасть 31 марта Народный календарь. Какой напиток избавит от всех болезней 30 марта Народный календарь. Что запрещено делать 29 марта, чтобы не стать бедным Народный календарь. Почему нельзя мыть голову 28 марта
Проще, чем кажется