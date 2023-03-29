Школьникам расскажут об особенностях поисковой работы по восстановлению военных биографий

Фото: Вечерняя Москва

В рамках патриотического клуба «Живая история» 30 марта состоится лекция на тему: «Поисковая работа по восстановлению военных биографий защитников Москвы». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Лекцию проведет Александр Борисович Драхлер — учитель истории и обществознания ГБОУ«Школа № 293 имени А.Т. Твардовского», лауреат Премии г. Москвы в области образования

Ведущий — Руслан Орехов.