«Осторожный оптимизм»: Авербух рассказал о состоянии Костомарова

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Последние новости о состоянии фигуриста Романа Костомарова настраивают на позитивный лад: здоровье спортсмена постепенно улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух.

— Есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы распространяться. Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Рома поблагодарил всех нас, — сказал он.

Тем не менее Авербух призвал не делать поспешных выводов и просто подождать, «чтобы не сглазить», передает «Спорт-Экспресс».

Костомаров 28 марта пришел в сознание после хирургических вмешательств, теперь врачам предстоит подготовить его к протезированию, сообщили СМИ. Фигурист, по неподтвержденным данным, настроен и мотивирован на реабилитацию.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. По данным СМИ, за это время он перенес ряд операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта. Официальной информации от семьи спортсмена по данному поводу не было.