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Приметы и советы

Глоба предупредила один знак зодиака о проблемах в личной жизни

Полина Пашкина
Общество
Глоба предупредила один знак зодиака о проблемах в личной жизни
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Представители одного из знаков зодиака этой весной могут испытать проблемы в личной жизни из-за своей невнимательности. Астролог Тамара Глоба объяснила, кто может испортить отношения со своим возлюбленным.

Неурядицы в личной жизни могут настичь Тельцов. По мнению астролога, представителям этого знака зодиака нужно тщательнее следить за своим внешним видом.

Также не лишним будет помнить, что над отношениями нужно работать, а со своей второй половинкой стоит вести себя более деликатно, передает Teleprogramma.pro. Без соблюдения этих условий Тельцов и их возлюбленных могут ждать ссоры и даже развод.

Погрузиться в романтику смогут в ближайшее время Близнецы. По прогнозу Глобы, уже скоро их будут ожидать свидания и светлая полоса жизни с успехами и приятными сюрпризами в целом.

Однако астролог предупредила, что чересчур эмоциональным Близнецам стоит не терять бдительность. Представителям этого знака зодиака советуют держать свои чувства под контролем — слишком яркое их проявление может резко испортить отношения с окружающими.

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