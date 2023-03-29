Прокуратура проверит историю с избиением ученицы в подмосковной школе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Московская область, Дмитровский городской округ, Яхрома, улица Кирьянова, 12А Карта всех событий

По факту избиения ученицы в подмосковной школе проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 29 марта.

По ее словам, сотрудники ведомства проверят полученную информацию. В случае, если будут найдены нарушения законов об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, Дмитровская городская прокуратура примет меры.

Инцидент произошел 17 марта 2023 года в школе № 2 города Яхрома Московской области. Учительница русского языка и литературы отчитала девочку за плохую прическу. Во время проведения воспитательной беседы женщина назвала ученицу «чучелом», дернула ее за волосы и несколько раз ударила.