Эксперты назвали самый аварийный район Нижнего Новгорода

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За прошлый год в Нижнем Новгороде произошло 1687 ДТП, в результате которых погибли 33 человека. Самым аварийным стал Автозаводский район. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На территории этого района произошла 331 авария за указанный период, погибли при этом четыре человека. Второе место по аварийности досталось Нижегородскому району. Здесь произошло 255 аварий.

Замыкает тройку по данному показателю Советский район с 221 ДТП. Меньше всего аварий происходит на территории Приокского и Московского районов.

Наиболее частыми причинами аварий в прошлом году в городе стали: несоответствие скорости погодным условиям, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения и неправильный выбор дистанции, передает NewsNN.

За январь-февраль 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов коммерческих перевозчиков снизилось на 21 процент по сравнению с аналогичными показателями 2022 года.

В 2016 году частных перевозчиков перевели на работу по государственным контрактам. Это позволило предоставить пассажирам качественный сервис и повысить безопасность в транспорте.