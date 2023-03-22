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Приметы и советы

Количество ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков снизилось в Москве

Полина Пашкина
Город
Количество ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков снизилось в Москве
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

За январь-февраль 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов коммерческих перевозчиков снизилось на 21 процент по сравнению с аналогичными показателями 2022 года. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В 2016 году частных перевозчиков перевели на работу по государственным контрактам. Это позволило предоставить пассажирам качественный сервис и повысить безопасность в транспорте.

— На маршрутах появились современные автобусы, за рулем которых находятся профессиональные водители. Они готовы к работе в любых погодных и дорожных условиях. Аварийность в городском транспорте стала сокращаться с каждым годом, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Для обеспечения безопасности пассажиров водители отрабатывают навыки противоаварийного вождения на тренажерах-симуляторах. За техническим состоянием транспорта следят специалисты.

В случае если перевозчик допускает нарушение, с него взимают штраф: это мотивирует их к повышению качества работы. Пассажиры могут оставить свое мнение о работе маршрута по номеру контакт-центра 3210, на Едином транспортном портале или в приложении «Московский транспорт».

Столичные власти заключили крупнейший в Европе контракт на поставку одной тысячи электробусов в 2023–2024 годах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на текущий момент в городе функционирует 1055 электробусов.

Транспорт Безопасность Максим Ликсутов Москва
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