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Врача частной скорой, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией, задержали в Видном

Степан Жирнов
Происшествия
Врача частной скорой, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией, задержали в Видном
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье задержали водителя частной «скорой помощи», который потребовал денег за перевозку больного ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 29 марта.

По ее словам, жителя городского округа Видное обвиняют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Покушение на мошенничество в крупном размере». В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой избрать фигуранту меру пресечения.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Инцидент, о котором идет речь, произошел 11 марта. Родители ребенка с двусторонней пневмонией вызвали частную скорую помощь, чтобы перевезти сына из одного медицинского учреждения в другое. Водитель прибывшей кареты потребовал за услугу крупную сумму денег. Когда мать ребенка сообщила, что у них не хватит денег, шофер высадил женщину с больным ребенком из машины.

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