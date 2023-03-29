Врача частной скорой, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией, задержали в Видном

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье задержали водителя частной «скорой помощи», который потребовал денег за перевозку больного ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 29 марта.

По ее словам, жителя городского округа Видное обвиняют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Покушение на мошенничество в крупном размере». В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой избрать фигуранту меру пресечения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Инцидент, о котором идет речь, произошел 11 марта. Родители ребенка с двусторонней пневмонией вызвали частную скорую помощь, чтобы перевезти сына из одного медицинского учреждения в другое. Водитель прибывшей кареты потребовал за услугу крупную сумму денег. Когда мать ребенка сообщила, что у них не хватит денег, шофер высадил женщину с больным ребенком из машины.