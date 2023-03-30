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Врач Хухрев рассказал, о каких проблемах со здоровьем предупреждают обмороки

Никита Худяков
Общество
Врач Хухрев рассказал, о каких проблемах со здоровьем предупреждают обмороки
Фото: shutterstock

Обмороки могут быть связаны с нарушениями вегетативной нервной системы, которая регулирует тонус сосудов. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

— Иногда достаточно легкого стресса или какого-нибудь болевого момента, например, человек прищемил дверью палец — и сразу в обморок. Но всегда в таких случаях люди падают очень аккуратно, как бы прилегают, — сказал он.

По словам врача, обмороки также могут случаться при сердечной недостаточности. В такие моменты потребности превосходят возможности, поэтому человек теряет сознание.

Хухрев отметил, что обмороки также могут случаться при эпилепсии, передает «Москва 24».

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния и узнала, кто больше подвержен рецидивам и может ли это свидетельствовать о наличии других заболеваний.

Стресс — это то, что влияет на человека и побуждает его к действию. Он может быть вызван негативными событиями или, наоборот, чрезмерной радостью. О том, как возникает стресс и какие болезни он может спровоцировать, — в материале «Вечерней Москвы».

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