Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких московских улицах

Евгений Жуков
Город
Схема движения транспорта временно изменится на нескольких московских улицах
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На некоторых улицах в четырех округах столицы в ближайшее время изменится схема движения транспорта. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, в период с 1 апреля до 1 сентября будет полностью перекрыт участок Андроновского шоссе в районе дома № 55 на Авиамоторной улице. Решение об ограничении движения связано с проведением строительных работ на участке.

Кроме того, одна полоса движения будет недоступна для автомобилистов с 1 апреля до 30 июня на некоторых участках в районе улицы Гиляровского. Ограничения коснутся пересечения Астраханского и Большого Балканского переулков и других улиц из-за реконструкции инженерных сетей.

Частично будет перекрыта одна полоса и парковочное пространство на участках Севастопольского проспекта по аналогичной причине.

С 1 апреля текущего года до 1 сентября 2024-го полностью будет закрыто движение на участках улицы Маршала Тухачевского от дома № 49 до дома № 37/21. Закрытие участка связано с возведением объектов московского метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

На участках Алабяно-Балтийского тоннеля до 30 июня ограничат движение транспорта. Перекрытия от дома № 7 по улице Алабяна до дома № 25/2 по улице Космонавта Волкова связаны с проведением запланированных ремонтных работ.

Транспорт Москва Ограничения Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена» снова начинает скалить зубы: Польша наращивает ударно-наступательные возможности

Александр Лосото
Александр Лосото

Шкала ума и тщеславия: имя школьницы Анвиты Патил, прошедшей тест на IQ на 162 балла, облетело весь мир

Алексей Низамов
Алексей Низамов

Развиваем инфраструктуру: Митино — один из крупнейших окраинных районов СЗАО

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Игорь Березин
Игорь Березин

За нелегальные сигареты жди срок: правительство решило ужесточить меры борьбы с табачными бутлегерами

Все мнения
О проекте