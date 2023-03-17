Движение транспорта на участках Алабяно-Балтийского тоннеля ограничат до конца июня

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Москва, улица Алабяна, 7 Карта всех событий

Движение транспорта на участках Алабяно-Балтийского тоннеля будет ограничено до 30 июня. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Решение об ограничении движения на данном участке связано с проведением запланированных ремонтных работ. В связи с этим водителям рекомендуется заблаговременно строить маршруты передвижения, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Так, на участке Алабяно-Балтийского тоннеля от дома № 7 по улице Алабяна до дома № 25/2 по улице Космонавта Волкова с 17 марта до 17 июня круглосуточно введено поэтапное закрытие одной полосы движения в каждом направлении.

Кроме того, в период с 20 марта по 10 июля в районе улицы Золоторожский Вал, Таможенного проезда и Верхнего Золоторожского переулка будет закрыта одна полоса.

Еще одна полоса будет недоступна на ряде участков в районе Гороховского переулка до 30 октября. На этом отрезке дороги запланировали проведение строительных работ.