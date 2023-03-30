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ЦБ РФ: Средняя ставка по ипотеке в России по итогам февраля превысила восемь процентов

Араз Салехов
Экономика
ЦБ РФ: Средняя ставка по ипотеке в России по итогам февраля превысила восемь процентов
Фото: Вечерняя Москва

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам февраля превысила восемь процентов. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Так, за прошлый месяц ставка увеличилась на 0,19 процентного пункта — до 8,05 процента годовых. При этом с начала года показатель вырос на 1,4 процентного пункта.

Также подскочил средний срок, на который выдается ипотечный кредит. В прошлом месяце он вырос на 2,6 месяца и достиг рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца, передает сайт Центробанка.

Накануне ЦБ РФ зафиксировал рекордные 721,7 миллиарда рублей убытков в 2022 году. По сравнению с 2021-м убытки выросли в 27,4 раза. Кроме того, дефицит в прошедшем году превзошел рекорд 2017 года, когда ЦБ РФ понес серьезные расходы на финансовое оздоровление трех банковских групп.

В середине марта Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента. При этом ожидания россиян по инфляции существенно снизились, однако сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

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