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Центробанк сохранил ставку на уровне 7,5 процента. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов, — говорится в сообщении.

При этом ожидания россиян по инфляции существенно снизились, однако сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий, сообщает сайт ЦБ РФ.

Накануне заместитель председателя правления «Цифра банка» Игорь Пучков оценил вероятность изменения ключевой ставки ЦБ. По его мнению, Банк России сохранит ключевую ставку на предстоящем заседании на уровне 7,5 процента. Однако в дальнейшем ставка может быть увеличена до уровня 9–10 процентов.

В течение последней недели потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США поспешили успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».