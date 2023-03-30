Прокуратура проводит проверку из-за затопления ЖК в Звенигороде

Фото: Пресс-служба Госдумы

Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, проезд Ветеранов Карта всех событий

По факту затопления парковки ЖК в Звенигороде проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 30 марта.

По ее словам, проверку поручили Одинцовской городской прокуратуре. Сотрудники ведомства выяснят подробности происшествия и дадут оценку исполнения законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — резюмировала Короткова.

Парковку в жилом комплексе «Ракитня», расположенном в проезде Ветеранов в Звенигороде затопило из-за прорыва дамбы. Защитное сооружение не выдержало активного таяния снега и обильных дождей.