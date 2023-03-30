Сможет ли Ирина Хакамада взыскать 300 тысяч долга по ЖКХ с арендатора квартиры

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В среду, 29 марта, бывший политик, а ныне бизнес-тренер Ирина Хакамада подала в суд на арендатора, который долгое время снимал у нее квартиру, а коммунальные услуги не оплачивал.

Жилье на севере столицы Хакамада сдавала за 60 тысяч рублей плюс «коммуналка». Аренду наниматель обычно оплачивал, за исключением двух последних месяцев. А вот счета за услуги ЖКХ решил полностью проигнорировать. Хозяйка квартиры заметила долг только через год, когда сумма достигла 90 тысяч рублей. Попыталась договориться с жильцом, но тот испарился в неизвестном направлении.

Тогда Ирина Муцуовна подала иск в суд на 300 тысяч рублей. Она хочет взыскать с беглеца долг по ЖКХ, пени в размере 88 тысяч рублей и арендную плату за два месяца. К слову, у Хакамады сейчас проблемы с финансами: ее лекции о том, как стать успешной, постоянно отменяются. Поэтому в интересах Хакамады — выиграть дело.

А недавно в суд поступил иск об установлении отцовства, который касается самой Ирины. Истец — архитектор Мария Забеднова. Она считает, что отец ее дочери — покойный супруг Ирины Сиротинский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Расчетина, эксперт по недвижимости:

— Наем квартиры — это ответственная сделка, и здесь имеются риски. Если бы договор был составлен грамотно, наниматель квартиры должен был скидывать хозяйке показания счетчиков на свет и воду каждый месяц — и уведомлять об оплате. К тому же при правильной сделке арендатор передает владельцу недвижимости залог в размере месячной аренды — страховку. Залоговая сумма — 60 тысяч рублей — у Ирины должна была остаться. Взыскать деньги по суду с арендатора можно, если, опять же, договор составлен правильно. Если в нем прописана оплата ЖКХ, значит, деньги Хакамада получит, если нет, значит, нет. В грамотном документе, кроме того, обычно прописаны штрафы за дни просрочки, эти штрафы тоже можно учесть и взыскать по суду.