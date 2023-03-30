Corriere della Sera: Берлускони выписали из больницы

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Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники «Сан-Раффаэле». Об этом в четверг, 30 марта, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Отмечается, что в больнице экс-политика навещали сын Луиджи и брат Пабло. В медицинском учреждении Берлускони проходил медицинское обследование, пишет издание.

О госпитализации итальянского экс-премьера стало известно во вторник, 28 марта. Политик тогда пожаловался на сильные боли.

Примечательно, что Берлускони уже проходил лечение в «Сан-Раффаэле». В январе 2022 года его госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей.

В феврале Берлускони был оправдан судом по подозрению в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.

Уточняется, что Миланский суд вынес такое решение в связи с отсутствием фактов преступления. Вместе с ним оправданы и все 28 подозреваемых в получении взятки за дачу ложных показаний по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.