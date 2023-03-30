Суд арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича на два месяца

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Лефортовский суд в Москве арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

В пресс-службе Лефортовского суда отметили, что журналист, подозреваемый по статье «Шпионаж», пробудет в СИЗО как минимум до 29 мая 2023 года.

Как сообщил ТАСС, дело корреспондента маркировано грифом «совершенно секретно». Известно, что сам подозреваемый вину не признает.

Корреспондента задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Как сообщили в ФСБ, гражданин США передавал правительству своей страны данные о деятельности одного из секретных предприятий военно-промышленного комплекса.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича не просто подозревают в шпионаже, его «взяли с поличным».

После задержания корреспондента в Екатеринбурге его привезли в Москву. Перед заседанием суда, на котором должен был решаться вопрос об аресте журналиста, была проведена эвакуация из-за сообщения о минировании здания.