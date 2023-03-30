Петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие появилась на сайте Зеленского

Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

— Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением, — говорится в тексте петиции.

Причины для воплощения в жизнь подобной инициативы в петиции не называются. Однако теперь у документа есть 90 дней, чтобы набрать 25 тысяч подписей: в таком случае петицию рассмотрит Зеленский, передает ТАСС.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться уже к июлю.

Реакция Запада на такое заявление оказалась резкой. В Евросоюзе подчеркнули, что Москве нужно ожидать ответа от Брюсселя на подобный шаг.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.