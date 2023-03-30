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Свыше 140 газораспределительных пунктов модернизировали в Москве с 2010 года

Евгений Жуков
Город
Свыше 140 газораспределительных пунктов модернизировали в Москве с 2010 года
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Более 140 газораспределительных пунктов модернизировали в столице с 2010 года. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В эксплуатации столичной газовой службы находятся свыше 450 газораспределительных пунктов, из них 141 прошел реконструкцию, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что только в 2022 году был проведен целый комплекс работ по техническому переоснащению 15 таких объектов. Газораспределительные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Их установленный срок службы достигает 40 лет.

При реконструкции проводятся работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления. Все пункты оснащаются автоматическими запорными механизмами, с помощью которых оператор может контролировать их работу в режиме реального времени, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столичные службы приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей. В период с марта по апрель запланировано 58 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 260 километров.

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