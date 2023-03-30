ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

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ЦБ еще на полгода продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 30 марта.

— С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы, — говорится в документе.

При этом брокеры не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом рынке. Однако право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги продолжает действовать.

Данное решение прежде всего направлено на защиту прав и интересов инвесторов, а также на минимизацию их рисков, передает сайт ЦБ.

Регулятор в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

С 1 апреля для всех кредитных организаций будут установлены дифференцированные нормативы обязательных резервов в валютах недружественных стран и иных иностранных средств.