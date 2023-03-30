Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

Евгений Жуков
Экономика
ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами
Фото: Вечерняя Москва

ЦБ еще на полгода продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 30 марта.

— С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы, — говорится в документе.

При этом брокеры не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом рынке. Однако право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги продолжает действовать.

Данное решение прежде всего направлено на защиту прав и интересов инвесторов, а также на минимизацию их рисков, передает сайт ЦБ.

Регулятор в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

С 1 апреля для всех кредитных организаций будут установлены дифференцированные нормативы обязательных резервов в валютах недружественных стран и иных иностранных средств.

ценные бумаги ЦБ РФ Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена» снова начинает скалить зубы: Польша наращивает ударно-наступательные возможности

Александр Лосото
Александр Лосото

Шкала ума и тщеславия: имя школьницы Анвиты Патил, прошедшей тест на IQ на 162 балла, облетело весь мир

Алексей Низамов
Алексей Низамов

Развиваем инфраструктуру: Митино — один из крупнейших окраинных районов СЗАО

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Игорь Березин
Игорь Березин

За нелегальные сигареты жди срок: правительство решило ужесточить меры борьбы с табачными бутлегерами

Все мнения
О проекте